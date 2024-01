Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a marturisit, in cadrul emisiunii „MAX Profețiile lui Mitica”, ca nu ii este mila de Irinel Columbeanu, care a ajuns sa-și plateasca șederea la azilul de batrani din Ghermanești, Ilfov, din donații.

- Rapid vrea sa atace titlul in acest sezon al Superligii, iar campania de transferuri din iarna poate fi decisiva. Dan Șucu a ajuns la un acord pentru a-l transfera pe „noul Alibec” și este in discuții cu doi jucatori importanți de la doua echipe de play-off. Dan Șucu l-a transferat deja pe Florent Hasani…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a laudat ultima investiție a lui Gigi Becali de la o biserica pe care acesta o construiește in Pipera. Gigi Becali a pus recent cupole la biserica pe care o construiește in Pipera, dupa cum a dezvaluit Dumitru Dragomir.…

- Dupa ce a depașit cu bine o perioada mai delicata și și-a dus echipa la a cincea etapa fara infrangere, Ilie Poenaru, antrenorul lui FC Voluntari, a fost desemnat miercuri de Liga Profesionista de Fotbal antrenorul celui mai bun unsprezece al etapei in care a invins pe Rapid in deplasare.Echipa ideala…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede ca Gigi Becali l-a ambiționat pe Dorinel Munteanu inaintea meciului FCSB - Oțelul Galați, scor 0-2. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat tactica folosita de Dorinel Munteanu in infrangerea Oțelului, scor…

- Primarul Sectorului 1 a trimis un buldozer la hotelul de patru stele deținut de Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.Demolarea ordonata de primarie a vizat un gard de beton, iar Clotilde Armand a publicat imaginile pe pagina sa de socializare. Potrivit acesteia,…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, in sedinta de miercuri, suspendarea pentru doua meciuri a antrenorului echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, informeaza site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.Hagi a primit cartonas rosu din partea arbitrului Horatiu Fesnic,…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, il propune pe Dumitru Dragomir in conducerea secției de fotbal a clubului. Dragomir a ieșit din fotbal in urma cu 10 ani, cand a pierdut alegerile la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal in fața lui Gino Iorgulescu. Acum, el e propus de Talpan la Steaua pentru…