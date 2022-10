Dumitru BEIANU ARE PROBLEME CU LEGEA

Stiri pe aceeasi tema

- Stavar Viorel Cosmin de la Mireasa sezonul 6 are 25 de ani și este din Galați. Deși nu se caracterizeaza intocmai drept un baiat „cuminte”, avand in vedere experiențele sale precedente, tanarul susține ca este gata sa se așeze la casa lui.

- Dani Mocanu revine din nou in atenția publicului și a procurorilor, la scurt timp dupa ce acesta fusese reținut pentru 24 de ore și introdus in Centru de Reținere și Arestare Preventiva Mureș din cauza unui conflict in care a fost implicat. De data aceasta, manelistul a fost implicat intr-o bataie,…

- Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Un lucru pe care ar trebui sa il știe orice maramureșean care poate se va gandi de doua ori inainte…

- Clipurile cu Andrew Tate sunt virale pe Tiktok. Acesta a reușit sa scandalizeze opinia publica dupa ce a facut mai multe afirmații condamnabile despre femei și chiar a șocat cu imaginile, realizate chiar de el, in care lovește brutal o femeia. Se pare ca acesta nu are un trecut curat, lucru pe care…

- Honorius Prigoana s-a ales cu dosar penal! Fiul cel mare al omuli de afaceri Silviu Prigoana a fost oprit de oamenii legii pentru viteza in localitate și avea și s-a descoperit ca avea și permis neconform. Honorius Prigoana gonea cu 132 de kilometri la ora intr-o localitate din județul Bacau.

- Cele mai recent dosar penal in care este cercetat Dani Mocanu l-a adus in arest preventiv, dar manelistul este deja obișnuit cu detenția. Cantarețul are probleme cu legea de mulți ani, iar printre acuzațiiile care i-au fost aduse se regasește și cea de proxenetism.

- Un proiect controversat, legalizarea canabisului in scopuri medicinale, ajunge in toamna pe masa deputaților din Romania. Legea prevede utilizarea acestui compus in uleiuri, tincturi sau inhalatoare pentru calmarea durerilor bolnavilor in stadii terminale. In timp ce unii pacienți spun ca iau oricum…