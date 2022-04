Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a participat la Slujba de Inviere din Bazilica Sf. Petru, concentrandu-si atentia asupra modului in care femeile Evangheliei ajuta sa intrezareasca "primele raze ale zorilor vietii lui Dumnezeu care rasare in intunericul lumii noastre” si "ne invata sa vedem, sa auzim si vestim Pastele…

- Marna Noua este unul din satele Romaniei unde traditiile sunt pastrate cu sfintenie din mosi stramosi. In Sambata lui Lazar din 16 aprilie 2022, s-a savarșit in cimitir slujba de pomenire a morților. Vremea total neprietenoasa de astazi nu a ținut deoparte creștinii din Marna Noua sau pe cei veniți…

- Papa Francisc a inceput joi dimineața (14 aprilie) patru zile pline de evenimente de Sfintele Paști, celebrand „Liturghia Crisma”. Slujba solemna celebrata in Bazilica Sf. Petru este unul dintre cele doua evenimente solemne din Joia Mare, cand creștinii comemoreaza intemeierea preoției de catre Isus,…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica Lugoj, in colaborare cu Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“ au organizat, in data de 11 aprilie 2022, manifestarea “Tradiții de Paște in Banat“. Desfașurata la sediul muzeului lugojean, acțiunea reprezinta o etapa a proiectului de parteneriat…

- Indigeni din Canada au vizitat Muzeele Vaticanului a doua zi dupa primele lor intalniri private cu Papa Francisc. O delegație ii cere lui Francisc sa-și ceara scuze pentru rolul Bisericii Catolice in școlile rezidențiale in care copiii au fost abuzați și cultura le-a negat. Supraviețuitorii i-au cerut…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca un razboi in Ucraina ar fi „nebunie” si si-a exprimat speranta ca tensiunile intre aceasta tara si Rusia vor putea fi depasite prin dialog multilateral, relateaza Reuters. In cadrul audientei generale de miercuri, Francisc le-a multumit celor care au participat pe…

- Daca tatal tau iubeste pescuitul si nu rateaza niciun moment de a merge sa captureze noi pesti, atunci este necesar ca la serbarea zilei sale de nastere sa-i oferi cadou un nou produs de pescuit. Un astfel de produs poate fi daruit atat la ziua de nastere, cat si la diferite ocazii precum este Pastele…