- Eveniment in premiera in direct la Antena 3. Cel mai mare salon de invenții din Europa de Est, Euroinvent, și-a desemnat caștigatorii dupa o competiție desfașurata pentru prima oara online din cauza pandemiei.

- Retrospectiva "The Best of TES FEST" va fi prezentata de Teatrul Evreiesc de Stat in perioada 25 - 31 mai, in cadrul celei de-a V-a editii a Festivalului International de Teatru Idis TES FEST. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul retrospectivei vor fi prezentate online cele mai importante…

- Sunt filme pe care le vezi și care te impresioneaza. Și sunt ACELE filme care se fixeaza pentru totdeauna, ca un petec de emoție, pe sufletul publicului. Unul dintre ele este „Frumușica”, o poveste de iubire de 463 de milioane de dolari, ce este difuzat duminica, de la ora 20:00, la Antena 1!

- Chefi la cuțite, celebrul show culinar difuzat de Antena 1, a revenit aseara pe micile ecrane cu un concept special, Titani la cutite, care s-a impus ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor categoriilor...

- Chefi la cuțite, celebrul show culinar difuzat de Antena 1, vine cu un concept special ce se va desfașura pe durata a doua zile – 29 și 30 aprilie. Titani la cuțite propune o noua competiție intre cei cei...

- Cea de-a șaptea ediție a celui mai urmarit show de umor va fi una inedita pentru jurați, dar și pentru telespectatorii iUmor și va putea fi urmarita sambata, 4 aprilie, de la ora 20:00, la Antena 1. De aceasta data doi invitați vor deschide cea mai noua ediție iUmor: Mane Voicu și Magitot.

- Eduard Vacariu a revenit pe scena iUmor, dupa o prima experiența cu peripeții și a fost favoritul publicului in cea de-a patra ediție a show-ului de umor de la Antena 1. Concurentul a inceput sa faca stand-up...

- Diseara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima ediție a noului sezon Next Star, cei trei jurați, Loredana, Ștefan Banica și Dorian Popa se vor afla intr-o situație inedita. Dupa ce iși va susține...