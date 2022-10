Dumi a lansat piesa Joc în colaborare cu o tânăra artistă pe nume Meri Piesa este o creație ce imbina stilul rap cu stilul pop. Este descrisa o poveste de dragoste care a luat sfarșit și fiecare merge pe drumuri diferite. “Am lucrat impreuna cu un tanar producator Albert (Beats by Albert). L-am descoperit intamplator pe instagram, mi-a placut stilul lui așa ca am decis sa ii scriu pentru a colabora. Am primit un raspuns instant așa ca ne-am apucat de treaba. Piesa este in colaborare cu o tanara artista care mie personal imi place foarte mult, Meri. Printr-o conjunctura favorabila a ajuns la mine studio pentru a inregistra un cover, mi-a placut ce am auzit așa ca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

