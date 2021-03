Stiri pe aceeasi tema

- Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” au avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand au descoperit ca Manuel Grigore, tatal celebrei cantarețe Ruby, a decis sa participe in ediția 4 din sezonul 9 al emisiunii!

- Bucurie mare pentru Sorin Bontea! Celebrul jurat a implinit astazi frumoasa varsta de 51 de ani, iar cuvintele frumoase au curs in lanț. Catalin Rizea, urare speciala la adresa chef-ului! Cum l-a alintat soțul Addei pe jurat? Fanii s-au prapadit de ras!

- Bucurie mare in familia lui Robert Vasiliu de la Chefi la cuțite! Ce anunț surpriza a facut ”Ragnar” despre relația cu iubita sa? Fanii au ramas fara cuvinte! Fostul concurent a dat marea veste pe rețelele de socializare!

- Taticul Smiley mai are foarte puțin și-și va ține copilul in brațe. „Sunt la ultima strigare. Incep sa devin din ce in ce mai entuziasmat de ce urmeaza. Cred ca sunt pregatit”, spunea artistul deunazi la ”Vorbește lumea”. Astazi, sentimentele de preambul sufletesc legate de viitoarea experiența l-au…

- Vali Vijelie (Valentin Rusu, numele real) a fost prezent in platoul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, intr-un interviu maraton, cu cele mai incomode intrebari pentru unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzica de petrecere, considerat „tatal manelelor” in Romania, scrie…

- Este mare bucurie și vesele in familia ”Insula Iubirii”! Una dintre cele mai indragite concurente i-a spus ”DA” din tot sufletul iubitului sau! A postat imaginea cu inelul de logodna și și-a surprins fanii!

- Connect-R și Misha au demonstrat ca fac totul pentru fiica lor! Cei doi artiști, ipostaza rara alaturi de micuța Maya, cu ocazia zilei de naștere a copilei! Fanii, surprinși de tabloul frumos de familie, i-au intrebat daca se vor impaca!

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!