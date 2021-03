Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in primul meci oficial din 2021, invingand cu 3-0, in deplasare, ”lanterna roșie” Industria Galda. Partida dintre Industria Galda și FC Unirea Dej s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 15, pe terenul din localitatea Galtiu, comuna…

- Scorul a fost deschis de echipa gazda, in minutul 46. , FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 18 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare CSM Slatina.Inaintea meciului, echipa de pe litoral aflata in cursa pentru calificarea in play off se gasea pe locul 11, cu 24 de puncte, in timp…

- Avand in vedere ca Stadionul „Cetate” intra in reabilitare, Unirea Alba Iulia va susține pe Stadionul „Minaur”, din Zlatna, 4 meciuri considerate pe teren propriu in returul Ligii a 3-a, partidele urmand sa se desfașoare vinerea, in cadrul Seriei a 9-a. Intre respectivele intalniri se disting doua dueluri…

- Unirea Alba Iulia va susține la Zlatna, pe Stadionul “Minaur”, 4 meciuri considerate pe teren propriu in returul Ligii a 3-a, partidele urmand sa se desfașoare vinerea, in cadrul Seriei a 9-a. Intre respectivele intalniri se disting doua dueluri cu conjudețenele CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos.…

- Unirea Alba Iulia se muta la Zlatna, vinerea, pentru 4 jocuri din returul Ligii a 3-a! Incep lucrarile pe „Cetate” Unirea Alba Iulia va susține la Zlatna, pe Stadionul “Minaur”, cele 4 meciuri considerate pe teren propriu in returul Ligii a 3-a, partidele urmand sa se desfașoare vinerea, in cadrul Seriei…

- Partida FC Farul Viitorul Pandurii Tg. Jiu se joaca duminica, 28 februarie. Echipa de pe litoral ocupa locul 12 in clasament, cu 21 de puncte, asteptand alte trei puncte din meciul cu U Cluj. In etapa precedenta, Farul a remizat in deplasare cu Dunarea Calarasi. FC Farul Constanta sustine duminica,…

- Echipa constanteana ocupa locul 13 in clasament, fiind la zece puncte distanta de ultimul loc care duce in play off, daravand un meci in minus.FC Viitorul sustine vineri, 26 februarie, de la ora 20.30, meciul din etapa a 25 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Dinamo Bucuresti. Echipa constanteana se…

- Viitorul primește vizita celor de la FC Voluntari intr-un meci din etapa 22 a Ligii 1. Partida va incepe la ora 17:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Vezi aici rezultatele etapei 22 din Liga 1 Viitorul - FC Voluntari,…