Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, spune ca primarul general Nicușor Dan nu a emis avizele de defrișare a 400 de copaci, masura necesara pentru largirea strazii Valea Larga, care are ca scop fluidizarea traficului pe Prelungirea Ghencea si Bulevardul Timisoara.

- Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a precizat ca ca edilul general Nicusor Dan nu a emis avizele pentru defrisarea celor 400 de copaci de pe marginea drumului, actiuni necesare pentru finalizarea lucrarilor de largire a strazii Valea Larga, caree are ca obiectiv fluidizarea traficului pe Prelungirea…

- Noul președinte interimar al PNL București, Hubert Thuma, este increzator ca va gasi soluții la problemele acute ale Capitalei. Venit la conducerea liberala a Bucureștiului dupa o lunga perioada de apatie, Hubert Thuma aduce un suflu nou și o doza necesara de entuziasm. In cadrul Biroului Politic Național…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa pastreze raportul de evaluare prin care Agenția Naționala de Intergitate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, de conflict de interese și incompatibilitate. Decizia nu este definitiva și are drept de recurs in cinci zile de…

- Ianis Hagi, numit ambasador oficial al Campionatului European Under 21, considera ca Romania are o generatie cu potential care poate depasi la turneul din acest an performanta din Italia, din 2019. „M-am bucurat foarte tare cand am primit propunerea de a fi ambasadorul acestei competitii ce se disputa…

- Exista suspiciuni de corupție la nivelul Primariei Sectorului 1 și asupra mai multor investitori din zona de nord a Bucureștiului. Mai multe complexe rezidențiale sunt ridicate ilegal, cu autorizații obținute pe genunchi. In tot acest timp, subalternii primariței Clotilde Armand refuza sa transmita…

- Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3 al Capitalei, este un impostor care merge pe modelul USR-ist al lui Nicușor Dan și al primariței Clotilde Armand. Viceprimarului Sectorului 3 a depus un denunț la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) impotriva primarului Robert Negoița. Ca ne place, ca nu ne…

- Parcul Natural Vacarești, cunoscut de majoritatea locuitorilor Capitalei, ”Delta Vacarești, un loc salbatic ”nascut” dintr-o ambiție a lui Nicolae Ceaușescu, a avut parte de o igienizare de primavara. Zeci de angajați de la Totul Verde. SA, din Sectorul 4, impreuna cu voluntari de la Administrația Parcului…