Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe panouri prin care se interzice temporar parcarea masinilor au fost instalate in fata spitalului din Londra unde, luna aceasta, se va naste cel de-al treilea copil al printului William al Marii Britanii si al ducesei Catherine de Cambridge, potrivit people.com.

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se recupereaza in mod satisfacator in spital dupa operatia de inlocuire de sold, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward…

- Regina Elizabeth a II-a, printul William si sotia sa Kate si alti membri ai familiei regale britanice au sarbatorit Pastele duminica in capela unde printul Harry urmeaza sa se casatoreasca, in mai, cu Meghan Markle, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Harry si Markle nu au participat…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru Kate, au fost ultimele evenimente publice, deoarece la recomandarea medicilor ea se retrage din viata publica pentru a astepta nasterea celui de-al treilea copil al sau. Este…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…