Dublul asasinat din Iași. Autorul va fi adus marți seară în România Presupusul autor al dublului asasinat de la Iasi va fi adus in Romania marți seara. Barbatul de origine marocana, care a fugit din țara in noaptea comiterii crimelor, a fost reținut, saptamana trecuta, in Italia, la Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita […] The post Dublul asasinat din Iași. Autorul va fi adus marți seara in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

