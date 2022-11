Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgența 57/2019, privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu, va invitam la lucrarile ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu, ce…

- Presedintele PNL, deputatul Bogdan Hutuca, a transmis un mesaj emotionant cu privire la vestea decesului primarului Gheorghe Grameni. Amintim ca edilul din Mihai Viteazu s a stins pe 3 noiembrie 2022."O veste soc pentru noi toti, cei din PNL Constanta. Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni,…

- Artistul Sorin Baciu - „profu de desen" - expune, in perioada 7-27 noiembrie 2022, la Galeria de Arta „Ion Irimescu" Suceava, lucrari de pictura și grafica „culese dintr-o plaja de timp generoasa și executate in tehnici diverse". Sorin Baciu invita publicul la o ...

- Fostul judecator, Cristi Danileț, a fost prezent la Turda zilele trecute, unde a susținut o ora interactiva de educație judiciara alaturi de elevii de la Colegiul Național “Mihai Viteazu”. “Am inceput discuțiile despre un caz de crima comis la Cluj de catre trei minori, azi inchiși la Craiova. Am testat…

- Medifun este cel mai mare festival național studențesc, derulat timp de 5 zile dupa un concept unic in tara, care intruneste atat evenimente culturale, sportive cat si caritabile sub forma unei competitii inedite. Festivalul are loc in perioada 5-9 octombrie si este organizat de organizat de Liga Studenților…

- Investitia va consta in ”stimulente financiare si nefinanciare, cum ar fi finantare, reduceri si initiative de lansare pe piata”, a spus Alibaba. Compania a spus ca infiinteaza, de asemenea, un program pentru a-si ajuta clientii sa-si localizeze nevoile de afaceri in cloud computing, in functie de piata.…

- Compania de Apa Arieș continua lucrarile la rețeaua de apa și canalizare din comuna Mihai Viteazu prin contractul CL-9-Lot1 – „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și sisteme de canalizare menajera in comunele Calarași și Mihai Viteazu”. Valoarea contractului de lucrari este de 14.487.769,62…

- Agata Secelean este un artist sensibil și discret din peisajul brașovean. Creațiile ei prezinta o lume de poveste in care este mereu prezenta copilaria. Mi-a atras atenția in urma cu mulți ani prin expoziția “Descantec”. Anul trecut am regasit-o in galeria BoltArt, o idee inedita a Muzeului Civilizației…