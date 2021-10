Este prima expozitie universala organizata in Orientul Mijlociu si cel mai mare eveniment de anvergura mondiala ce are loc de la inceputul crizei sanitare. Expoziția, la care sunt prezente 190 de state, s-a deschis in ziua de 1 octombrie in Dubai, unul dintre cele șapte emirate ale Emiratelor Arabe Unite, și va putea fi vizitata […] Articolul Dubai: S-a deschis Expoziția 2020, cel mai mare eveniment mondial dupa pandemia de Covid-19 apare prima data in Curierul National .