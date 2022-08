Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este o femeie frumoasa și perfect conștienta de atuurile sale. Artista este dezinvolta și nu de puține ori se afișeaza in ipostaze foarte provocatoare pe pagina personala de Instagram. De data aceasta și-a surprins fanii imbracand o rochie indrazneața, noteaza click.ro. Andreea Banica…

- Radu din sezonul 2 Mireasa și Amalia, fosta concurenta din sezonul 4, s-au casatorit. Cei doi au publicat imagini inedite de la evenimentul discret și elegenat. Hai sa vezi ce rochie de mireasa a imbracat tanara.

- Multe femei se lupta cu paradoxul alegerii in timp ce aleg o rochie de mireasa pentru ziua lor cea mare. Cum poate cineva sa aleaga o singura rochie cand exista atat de multe opțiuni? Din acest motiv, un numar tot mai mare de femei moderne aleg sa imbrace mai multe ținute pentru ziua nunții, mai degraba…

- Probabil ca unul dintre pantofii nostri preferati de purtat pentru primavara si vara sunt espadrilele. Sunt sic, confortabile si vin in diferite stiluri si inaltimi ale tocului - ceea ce le face alegerea perfecta atat pentru tinutele formale, cat si pentru cele casual. Vremea calda inseamna ca este…

- Aflata la a doua intrunire cu Papa Francisc din viata si la a treia cu un Papa, Charlene de Monaco s-a afisat cu o tinuta neagra, sobra, desi face parte din cele sapte femei care au permisiunea sa poarte alb la Vatican.

- Kim Kardashian, Nicole Kidman, Dua Lipa și legendara Naomi Campbell au surprins audiența la defilarea de moda de la Paris a brandului Balenciaga, cand au pașit pe podium in cele mai inovatoare creații noteaza click.ro. Cea mai recenta prezentare de moda a noului «copil teribil al modei», Demna Gvasalia,…

- Ziua Copilului a fost sarbatorita in mod deosebit și in Tabara mobila din municipiul Radauți, unde se mai afla destule femei ucrainence, cu copii, care locuiesc in casuțele modulare din tabara.Este vorba de 25 de femei cu 22 de copii, conform celor mai recente date privind refugiații ...