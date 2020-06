DSU: Nouă judeţe afectate de fenomenele hidrometeorologice Noua judete - Arad, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Hunedoara, Maramures, Salaj, Suceava si Timis - au fost duminica dimineata afectate de fenomenele hidrometeorologice.



Potrivit DSU, in aceste judete se intervine in sase localitati pentru evacuarea apei dintr-o casa, doua beciuri, trei curti si pentru refacerea terasamentelor arterelor rutiere si feroviare afectate de viituri.



Traficul rutier este restrictionat pe un drum national (DN 1R/Cluj), doua drumuri judetene (DJ 182C/Maramures si DJ 668A/Hunedoara) si blocat pe doua drumuri judetene (DJ 706A si DJ 706B/Hunedoara).

