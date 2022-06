In a doua zi de Rusalii, zi libera, (13 iunie), in București, asistența medicala de urgența va fi asigurata de noua spitale pentru adulți și copii, inclusiv de Serviciul de Ambulanța București-Ilfov (SABI). Programul SABI este cel obișnuit, in plus va elibera certificate constatatoare de deces in Capitala. Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) are un serviciu de garda permanent, punand la dispozitie numarul de telefon 021.313.77.39. Potrivit comunicatului DSPMB, asistența medicala de urgența in Capitala va fi asigurata non-stop de: * Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti…