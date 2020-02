DSP Timiș: Persoanele care revin în țară din zonele din Italia afectate de coronavirus, în carantină 14 zile Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații, au fost facute mai multe precizari privind atitudinea pe care DSP Timiș trebuie […] Articolul DSP Timiș: Persoanele care revin in țara din zonele din Italia afectate de coronavirus, in carantina 14 zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

