- Autoritatile din Arad intervin, duminica, dupa ce o viitura produsa pe Crisul Alb a inundat doua sate. S-au inregistrat mai multe apeluri la 112 de la persoane care necesita ajutor, iar patru persoane care s-au adapostit in podul caselor au fost salvate de pompieri. De asemenea, pasagerii dintr-o masina…

- Doua sate sunt inundate și accesul forțelor de intervenție a fost blocata deoarece drumul este rupt de viitura. „In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu de viituri și torenți in Bazinul Hidrografic “Criș Alb”, in zona localitații Buceava-Șoimuș s-a produs o viitura care a inundat…

- Continua cautarile dupa persoanele disparute in urma cu șase zile in apele raului Mureș. Pompierii și voluntari din Timiș și Arad periaza malurile raului pe o distanța de zeci de kilometri, iar vineri au gasit unul dintre trupuri. Este vorba despre un tanar de 29 de ani din Arad, tatal vitreg al baiețelului…