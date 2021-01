Drumul Groazei sau drumul județean 195C Satu Mare este județul care se poate mandri cu mai multe trasee ce concureaza pentru Drumul GROAZEI. Unul dintre acestea este și drumul care duce la Sanmiclauș. Pentru Sanmiclauș nici firmele de taxi nu mai preiau comenzi. Angajații de la firmele multinaționale din județ trebuie sa mearga cum pot pana la Moftin și doar de acolo sunt preluați de autocarele ce transporta personalul. Oamenii sunt disperați. Ultima asfaltare a avut loc in 2006. Din Moftin pana in sat sunt 8 km. Recent au fost asfaltați 500 m de la ferma de vaci de la ieșirea din Moftin spre satul Sanmiclauș. Au mai ramas 7,5 km. Satenii… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

