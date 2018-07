Drumul care ne scoate in A1: 100 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea de modernizare a drumului județean 592 D, care face legatura intre localitațile Hitiaș și Bacova, a fost finalizata. In lungime de 8,458 km, drumul județean a fost modernizat cu fonduri din bugetul CJ Timiș – 8.697.359,10 lei, inclusiv TVA. Modernizarea drumului a fost realizata…

- O noua modificare in procedura de acordare a fondurilor europene prevede ca daca drumul respectiv a fost realizat și nu s-a facut recepția finala, atunci se pot solicita fonduri europene. Spre exemplu, la drumul dintre Ivanda și Iohanisfeld, recepția finala se realizeaza peste 48 de luni,…

- Unii șoferi parca sunt în permanența în cautarea unui deznodamânt tragic, dupa modul în care conduc. Un șofer cu camera pe bord a surprins o depașire de infarct pe DN 1C, de la Cluj-Napoca spre Dej. Un Audi gonind nebunește a fost la un pas…

- Drumul județean care face legatura intre Peciu Nou Giulvaz și Foeni va fi reabilitat cu bani europeni. ”Atragem fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Consiliul Județean Timiș a lansat un nou proiect prin care reabilitam 20 de km de drum intre Peciu Nou și Foeni. Consideram ca…

- COD GALBEN Valabil de la : 28-05-2018 ora 12:00 pana la : 28-05-2018 ora 13:00In zona : Județul Arad: Halmagiu, Varfurile, Halmagel;Județul Hunedoara: Vața de Jos, Baia de Criș, Tomești, Bulzeștii de Sus;Județul Bihor: : zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Bihor:…

- Conform proiectului de hotarare postat pe site-ul Consiliului Județean Timiș este propusa alocarea a 2,1 milioane lei de catre administrația din Timiș pentru a oferi sprijin financiar catre unitatile de cult recunoscute in Romania din cel mai vestic județ al țarii și Catedrala Mantuirii Neamului.…

- Impunator monument istoric, Castelul Huniade din Timișoara are o poveste impresionanta, dar “traiește” o realitate trista. Cladirea din centrul orașului este in șantier de 12 ani, timp in care s-a degradat de la o zi la alta. A gazduit Muzeul Național al Banatului și de curand s-a descoperit ca unele…

- Turiștii care poposesc la Uricani sunt indemnați sa descopere cuarțul. Datele Centrului Național de Informare Turistica de la Uricani ii indeamna pe pasionații de drumeții catre ruinele fostei cariere de la Șiglau. ”Lacul Valea de Pesti sau Paraul Pietroasa sunt puncte de pornire pentru cei…