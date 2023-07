Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Apusenilor, ce leaga judetele Bihor si Cluj, va fi dat in folosinta integral la jumatatea lunii august, a anuntat joi, intr-un comunicat, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bihor, Ilie Bolojan.Potrivit sursei, intregul traseu bihorean al acestui drum - anume 43 de kilometri, dintre Remeti…

- Inainte sa fie ales președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan promitea ca iși va da demisia daca nu va reuși sa ia masura pentru diversificarea curselor aeriane de pe Aeroportul Oradea. La trei ani de la preluarea mandatului, Aeroportul Oradea, deși se modernizeaza, risca sa devina muzeu,…

- Doua noi heliporturi de spital vor fi date curand in folosinta in doua spitale de stat, unul din Capitala si cel de-al doilea din Suceava. Este vorba despre Spitalul de Copii ”M.S.Curie” si despre Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava. La Spitalul ”Marie Curie” vor fi stabilite curand…

- CFR Cluj s-a calificat in Europa pentru al șaselea an consecutiv in cupele europene. Va fi a patra reprezentata a Romaniei in sezonul viitor, dupa ce a invins-o pe FCU Craiova, scor XX-XX, in barajul pentru Conference League. Campioana precedentelor 5 sezoane și-a pierdut coroana și a avut mari emoții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca, incepand cu anul 2027, spitalele regionale trebuie sa devina operationale. Potrivit ministrului, la Iasi proiectul a fost finalizat si din toamna va incepe constructia efectiva a Spitalului Regional. De asemenea, sustine ministrul, la jumatatea…

- Drumul Apusenilor, șoseaua care strabate un peisaj de poveste, a fost recondiționat. Acesta poate concura, acum, alaturi de Transalpina si Transfagarasan, pentru titlul de cea mai frumoasa sosea din Romania. Au aparut imagini care arata diferența dintre cum arata drumul care leaga județul Cluj de cel…

- Lucrarile la Podul Oașului-Rasaritului sunt finalizate in proporție de 79%. Potrivit declarațiilor primarului Emil Boc, șoferii vor fi autorizați sa circule pe pod in intervalul cuprins intre 1 și 15 iulie. „Podul Oașului-Rasaritului: suntem intr-un stadiu foarte avansat – 79% din lucrare este gata.…