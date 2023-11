Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mașini au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, ca este zapada depusa pe carosabil si ninge in continuare, potrivit News.ro.„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, intre…

- INFO… Mai multe informații despre apelul „Investiții pentru modernizarea microantreprinderilor”, lansat recent in cadrul Programului Regional (Regio) Nord-Est 2021-2027 vor veni, in perioada urmatoare, direct de la experții ADR Nord-Est. Caravana „Ne dezvoltam microintreprinderile” va ajunge in toate…

- Un sofer din judetul Suceava a fost depistat conducand un autoturism in timp ce avea o alcoolemie de peste 1,8 la mie alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

- „Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor nationale din zona respectiva. Daca mergeti acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe langa Bacau, Focsani, o sa vedeti ca e TIR langa TIR, de Ucraina,…

- Cele mai mari 60 de companii din regiunea Moldovei (primele 10 companii din județele Suceava, Iași, Neamț, Bacau, Vaslui și Botoșani) au generat o cifra de afaceri de 35,349 miliarde de lei in 2022.

- Agenția de Dezvoltare Nord-Est organizeaza in aceste zile o caravana de informare cu privire la primul apel de proiecte lansat in cadrul Programului Regional Nord-Est. Acțiunea se desfașoara pana la mijlocul lunii septembrie și are loc in Suceava, Bacau, Botoșani, Vaslui, Piatra Neamț și Iași. Cu o…

- Bacaul se menține in top 10 cele mai profitabile județe din țara, datorita firmelor Dedeman și Paval Holding, Chimcomplex, Tehnostrade și Spedition UMB. La nivelul regiunii Moldovei, Bacaul este pe primul loc, urmat de Iași (locul 11 la nivel național) și Suceava (locul 17 la nivel național). In 2022,…