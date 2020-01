Drumarii au actionat in ultimele ore cu 944 de utilaje si au raspandit aproximativ 9.791 de tone de material antiderapant, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat transmis, duminica, AGERPRES. "Avand in vedere, avertizarea de cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 4 ianuarie, ora 18:00 - 6 ianuarie, ora 06:00 ce vizeaza ninsori si viscol in Carpatii Meridionali, de Curbura si in cea mai mare parte a Moldovei, drumarii de la CNAIR actioneaza in permanenta pentru a mentine circulatia pe reteaua de drumuri…