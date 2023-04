Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 13 aprilie, intre orele 9-15 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in Carpiniș, Bobda, Otelec, Satchinez, Iohanisfeld și Jimbolia. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații…

- Locuitorii din zona judetului Timiș, care pornește de la Jimbolia, Carpiniș, pana la Gelu și pana la granița cu județul Arad, vor putea sa ajunga mai ușor la autostrada, odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare a 37 de kilometri de drum județean. Sunt trei porțiuni din DJ 693, DJ 692 și DJ 692…

- Agricultorii au anuntat ca, vineri, timp de trei ore, vor bloca iesirea de pe autostrada A1 in trei puncte din judetul Timis, in cadrul unui protest de amploare, care se desfasoara in mai multe locuri din tara. De asemenea, in judetul Arad va fi blocata autostrada A1 in apropierea trecerii de frontiera…

- Acțiune de amploare a polițiștilor, pe A1, intre Deva și Nadlac. Polițiști din Timiș, Arad, Sibiu și angațai ai RAR și ISCTR au desfașurat controale pentru a-I depista pe șoferii care circula fara sa respecte normele legale. Oamenii legii au depistat un șofer care circula cu 180 kilometri la ora, intre…

- CARAȘ-SEVERIN – Județului i-a fost aprobata finanțarea de peste 50 de milioane de euro pentru 756 de kilometri de piste, ceea ce reprezenta o parte din totalul de 142 de milioane de euro pe care l-am caștigat intr-un parteneriat alaturi de alte trei județe din vestul țarii, pentru trasee cicloturistice…

- O pista de biciclete cu un traseu care insumeaza 1.729 de kilometri prin judetele Hunedoara, Timis, Arad si Caras-Severin va fi construita printr-un proiect finantat din fonduri europene nerambursabile in valoare de 142,6 milioane de euro, a informat marti Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara. Fii…

- Proiectul „Aventura prin lectura” a ajutat 240 de copii din mediul rural sa citeasca mai bine și sa nu abandoneze școala. La activitați au luat parte elevi din Biled, Pesac, Bencec și Satchinez,