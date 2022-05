Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- Ludovic Orban, in perioada in care era președinte al PNL și al Camerei Deputaților, discuta cu liderul sindical Radoi despre o intervenție la ministrul Transporturilor, reiese din stenogramele unor convorbiri telefonice. Stenogramele apar in dosarul intocmit de DNA impotriva lui Ion Radoi. Una dintre…

- Legat de pachetul de masuri pregatit de Executiv, Ciuca a afirmat: “Ministrul de Finante a plecat in aceasta seara la Bruxelles, maine are loc intalnirea cu ceilalti ministri din Uniunea Europeana si in functie de flexibilizarea de care s-a vorbit si s-a discutat si cu Comisia, vom anunta acest pachet…

- Liderii europeni au aprobat mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acestea fiind imparțite in 5 piloni – financiar, energetic, vanzare de echipamente, limitarea accesului Rusiei la tehnologiile esențiale, dar și limitarea accesului oamenilor de afaceri și cetațenilor ruși in anumite locuri in Uniunea…

- "La reuniunea extraordinara a Consiliului European de aseara, am agreat un pachet de masuri restrictive suplimentare, care va impune costuri masive și severe Rusiei pentru acțiunile sale impotriva Ucrainei.Susțin, totodata, pregatirea, in continuare, a unor sancțiuni individuale și economice suplimentare,…