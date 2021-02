Proiectul de buget aloca, in total, 14,1 miliarde de lei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii anul acesta, o crestere de aproape 10% fata de executia din 2020, a scris joi seara ministrul de resort, Catalin Drula, pe Facebook. Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are in 2021 cea mai mare alocare din ultimii 10 ani pentru intretinerea infrastructurii feroviare, respectiv 1,4 miliarde de lei, in crestere cu 16,53%. "Intr-un an dificil din punct de vedere bugetar, ma bucur nespus sa anunt respectarea promisiunii de record investitional in transporturi pentru…