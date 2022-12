Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, președinte USR și deputat de Timiș, a spus dupa rezilierea contractului cu firma Tirrena Scavi, ca povestea Centurii Timișoara Sud este „un eșec 100% Grindeanu/PSD”. „Un proiect inceput stramb, derulat prost și reziliat mult prea tarziu. Monumentul…

- Catalin Drula a anuntat ca a votat impotriva proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023. Liderul USR a catalogat acest buget drept unul „mincinos”, „inflationist” si a adaugat ca Romania va avea un deficit mai mare si se va imprumuta „pentru speciali si pentru privilegiati, pentru imbuibati”.…

- Catalin Drula, președintele USR, a anunțat, duminica seara, pe Facebook ca partidul pe care il conduce va solicita, luni, in parlament inlocuirea lui Niculae Badalau din functia de vicepreședinte al Curții de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA intr-un dosar de corupție. „Maine vom solicita…

- Liderul USR Catalin Drula a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis „calca in picioare Justitia din Romania”, in contextul in care seful statului a promulgat pachetul legilor Justitiei.

- Marcel Ciolacu a declarat ca in luna mai a anului viitor va fi premierul Romaniei, daca PSD ca considera ca el este persoana potrivita. „Si eu trebuie sa comentez informatiile vehiculate? Nici pe dansul nu o sa il propun. In luna mai o sa fiu prim-ministrul Romaniei, daca PSD va considera ca eu sunt…

- Liderul USR, Catalin Drula, care a participat, miercuri, la bilantul primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, la doi ani de mandat, a vorbit in discursul sau despre modelul de primar ”praduitor” propus de PNL si PSD, versus modelul de primar al USR care lupta cu coruptia, cu mafiile imobiliare…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat, la bilantul dupa doi ani de mandat al primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, ca este nevoie de profesionalism, onestitate si curaj pentru reusi in administratie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca a sesizat mai multe autoritați, printre care Curtea de Conturi și OLAF, pentru a ancheta licitația pentru autospeciale de poliție caștigata de BMW: „Mai lipsea sa se ceara sigla respectivei marci pe mașini”, acuzand ca a fost o „licitație cu dedicație”.…