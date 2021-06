Stiri pe aceeasi tema

- Transportul rutier greu va fi taxat in functie de kilometri parcursi, incepand probabil de la finalul anului 2023, ca parte a conditiilor de reforma pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, la Digi…

- Transportatorii rutieri vor plati rovinieta in functie de distanta parcursa si nu ca perioada, asa cum este in prezent. Modificarea sistemului de taxare pentru reteaua de drumuri nationale si autostrazi este stabilita printr-o directiva europeana si a fost o conditie pentru finantarea proiectelor de…

- Transportatorii rutieri vor achita taxa in funcție de distanța parcursa și nu de perioada, cum se intampla in prezent. Modificarea sistemului de taxare se va aplica in reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi și este impusa de o Directiva Europeana. Conform ministrului Transporturilor, Catalin Drula,…

- Am solicitat Guvernului Romaniei sa includa proiectele de modernizare, asfaltare și reparare a drumurilor din Munții Apuseni, DN74, DN74A și DN75, in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), avand in vedere ca in aceasta perioada documentul trebuie refacut și inaintat, din nou, Comisiei Europene,…

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Pâna în 2030, o suma de aproximativ 13 miliarde de euro va fi investita în renovarea cladirilor publice și private, rezidențiale și nerezidențiale, pentru a îndeplini angajamentele europene, a afirmat joi ministrul energiei Virgil Popescu, la reuniunea informala a Consiliului…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a subliniat, marti, in cadrul reuniunii informale a ministrilor de resort din statele UE, ca un sistem feroviar ecologic si eficient din punct de vedere energetic are un rol important in decarbonizarea transporturilor, se mentioneaza intr-un…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…