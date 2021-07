Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are in derulare cinci proiecte pentru reabilitarea podurilor de peste Prut si pentru construirea unui pod la Ungheni, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula. "Reabilitam podurile de peste Prut si construim unul nou. Imbunatatim prin infrastructura legaturile dintre Romania si Republica Moldova! Compania de drumuri are in derulare cinci proiecte importante, finantate prin fonduri europene nerambursabile, pentru reabilitarea podurilor de peste Prut si pentru construirea unui nou pod peste acest rau, la Ungheni", a scris ministrul…