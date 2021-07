Drula: I signed order imposing strict measures on the navigation of boats on Tarnita and Fantanele lakes

Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis decorated the ambassador of the Italian Republic to Romania, Marco Giungi, with the Order of the Star of Romania, in the rank of Commodore. According to the Presidential Administration, the head of state awarded the Italian ambassador this distinction as a sign of…

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…

- PSD spreads fake news more than the television stations serving this party, and the text of the motion is a web of lies, misinformation and flagrant contradictions, the Minister of Investments and European Projects, Cristian Ghinea wrote on Monday on his Facebook account. According to the relevant…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, transferul definitiv al mijlocasului Catalin Golofca, care a semnat un contract valabil pentru doua sezoane. "Clubul Sepsi OSK anunta faptul ca mijlocasul Catalin Golofca a fost transferat definitiv. Jucatorul, in varsta de 31 de ani, a…

- A number of 12 pairs of InterRegio trains from CFR Passengers will be running this summer on the Bucharest - Constanta route, to which there will be added seven pairs of trains from the private operators Softrans, Regio Passengers, Transferoviar Passengers and Astra Trans Carpatic, the Minister of…

- Dupa meciurile din Cupa Romaniei și barajele de promovare in Liga 2, fanii vor putea reveni pe stadioane și la meciurile din Liga 1. CFR Cluj, campioana Romaniei, a anunțat pe contul de Facebook ca marți, la meciul din ultima etapa din play-off, cu FCSB, fanii vor putea fi prezenți alaturi de echipa…

- Premierul Florin Citu a vorbit luni seara, la Digi24, despre relaxarea condițiilor și revenirea la normalitate. Cițu susține ca singura solutie pentru a merge la concerte, la mare sau in strainatate, precum si pentru a avea restaurante deschise este vaccinarea, relateaza Agerpres. „Am avut anul trecut…

- Claudiu Salanța, arhitectul-șef al județului Cluj a laudat proiectul unei case din localitatea Salicea, pe pagina sa de Facebook, într-o rubrica numita „Așa da!” prin care promoveaza exemple de buna practica în arhitectura. …