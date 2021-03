Firma austriaca care executa in prezent Lotul 1 al autostrazii Pitesti-Sibiu a fost desemnata castigatoare si pentru Lotul 4, intre Curtea de Arges si Tigveni, a anuntat, joi seara, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula.



"Am o veste foarte buna, proaspata, de asta seara. Lotul 4 al acestei autostrazi, care este intre Curtea de Arges si Tigveni: a fost desemnat castigatorul, o firma austriaca, care de altfel executa si Lotul 1 in prezent. Asteptam 10 zile sa vedem daca se depun contestatii, daca nu, semnam contractul pentru acest lot. E un lot intr-o zona dificila,…