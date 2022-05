Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara a reușit sa mobilizeze sute de timișoreni, dar nu numai, in cadrul primei ediții a Poli Bike Challenge, o competiție inregistrata in calendarul Federației Romane de Ciclism, care a avut și un aspect caritabil, sumele colectate fiind direcționate catre susținerea a…

- Sezonul 6 al serialului „Peaky Blinders”, cu Cillian Murphy, va fi difuzat de Netflix din 10 iunie, potrivit Variety. Acesta va fi si ultimul al serialului, desi o adaptare pentru ecran este in pregatire. Va intra in productie in 2023. Ultimul sezon va fi fara un personaj crucial, matusa Polly, care…

- Implicati in campania „Timisoara pentru Ucraina”, suporterii Politehnicii si-au intensificat eforturile in aceste zile in care la granita sosesc tot mai multe persoane care au nevoie de ajutor. Fanii alb-violeti au sprijinit deja numeroase familii cu solutii de cazare si transport. Druckerii au colaborat…

- Varful spaniol Jefte Betancor, care a fost transferat de Farul Constanta in vara anului trecut, are realizari deosebite in tricoul "marinarilor".Achizitionat de Farul Constanta la inceputul acestui campionat, atacantul Jefte Betancor strabate o perioada deosebita sub culorile "marinarilor", fiind lider…

- Politehnica Timisoara a oficializat azi inregimentarea atacantului muntenegrean Balsa Rogosic. Venit din prima liga a tarii natale, de la FK Zeta. Acesta se afla in pregatiri cu alb-violetii inca de la inceputul anului si va fi conform contractului jucatorul banatenilor pana in vara lui 2025. Balsa…

- Mercedes, constructorul campion in ultimii 8 ani in Formula 1, și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2022, W13. Dupa doi ani in care mașinile Mercedes au fost majoritar negre, in semn de susținere fața de lupta impotriva rasismului și a discriminarii, „Sagețile Argintii” au revenit la culoarea clasica.…

- Cand se lanseaza sezonul 2 Bridgerton? Iata primele imagini Netflix a lansat oficial primul trailer pentru sezonul 2 Bridgerton! De asemenea, a anunțat cand va fi acesta lansat. Mai avem de așteptat foarte puțin. Pana de 25 martie! Sezonul 2 il va avea in centru pe Anthony, fratele mai mare al contesei…