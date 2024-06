Stiri pe aceeasi tema

- Decizia UE de a nu ține cont de obiecțiile Ungariei in chestiunea sprijinului pentru Ucraina este inclusa de Rusia in seria “acțiunilor ostile”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul de la Moscova a facut o declarație pe acest subiect la postul de televiziune Rossiya-1,…

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca ucrainenii vor pune la indoiala legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit lui Peskov, soarta lui Zelenski "este pecetluita", iar Moscova iși va ating

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca planuieste sa efectueze o vizita in China in cursul lunii mai, o calatorie care va avea loc cel mai probabil dupa ceremonia de investitura programata pentru 7 mai, in timp ce Occidentul manifesta ingrijorare in legatura cu parteneriatul din ce in ce…

- Avertismentul privind extinderea așa-numitei „zone-tampon” din Ucraina, transmis miercuri de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine la o zi dupa ce Senatul american a aprobat un ajutor militar pentru Kiev in valoare de 61 de miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze declarația prin care gruparea jihadista Stat Islamic revendica atentatul comis vinerea trecuta la Crocus City Hall și soldat cu 137 de morți conform ultimului bilanț disponibil, relateaza agenția France Presse. Luni, intr-o conferința…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…

- Kremlinul a afirmat, luni, ca apelul Papei Francisc la demararea unor negocieri care sa puna capat razboiului din Ucraina este "destul de ușor de ințeles", in timp ce șeful NATO a spus ca nu este momentul sa se vorbeasca despre "capitulare", scrie Reuters.Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat…