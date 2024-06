Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente AEP , Toni Grebla, a explicat marti cum va decurge votul duminica, 9 iunie. Fiecare alegator va primi cate cinci buletine de vot, o stampila si vor avea la dispozitie o tusiera, potrivit stiripesurse.ro"In ceea ce priveste cetatenii din Romania care isi…

- Europa se confrunta cu polarizare, violența, tentative de asasinat, teorii ale conspirației și informații false, in contextul in care electoratul va merge la vot anul acesta, atat la alegeri europene cat și naționale.

- Reteaua care a intervenit din strainatate in alegerile parlamentare din 2022 din Ungaria este in continuare activa si lucreaza in directia escaladarii razboiului din Ucraina, sustine Biroul ungar pentru protejarea suveranitatii, intr-un raport citat joi de MTI, noteaza Agrpres.

- Expert Forum arata, in raportul publicat pe baza datelor AEP privind finantarea campaniei electorale din 16 mai, ca au fost inregistrate cheltuieli de 11 milioane de lei pentru alegerile europarlamentare si peste 3,8 milioane de lei pentru locale, cele mai mari fiind la PSD si PNL. Potrivit EFOR, la…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi, 16 mai, o hotarare privind desfasurarea referendumului republican constitutional asupra aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana pe 20 octombrie, concomitent cu alegerile prezidențiale, relateaza Reuters și TV8.md.Data propusa pentru referendum a fost…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) va organiza, pe teritoriul Romaniei, 18.955 de sectii de votare la alegerile pentru Parlamentul European si la cele pentru autoritatile administratiei publice locale, conform Agerpres. Intr-un comunicat de presa, institutia precizeaza ca administreaza Registrul…

- Asta in contextul in care, in anul 2022, roșiile turcești au avut cel mai ridicat nivel de pesticide .Cu toate astea, exportatorii turci se așteapta la o creștere a cererii de tomate din producția interna pe piața europeana, asta pentru ca, spun aceștia, producția europeana este in scadere.In importul…

- Donald Trump nu va primi votul fostului vicepresedinte al SUA, Mike Pence, in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba. Pence a anuntat vineri ca nu il va sprijini pe omul de afaceri republican la alegerile prezidentiale din noiembrie, scrie AFP, citata de Agerpres.„Nu va va surprinde, nu o sa-l sustin…