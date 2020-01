FOTO – Arhiva Consiliul Judetean (CJ) Cluj a achizitionat echipamente in valoare de 130.000 de lei pentru Salvamont Cluj, printre care si o drona cu termoviziune, pentru cautari pe timp de noapte. „Consiliul Judetean Cluj a achizitionat pentru Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo, institutie subordonata forului administrativ judetean, doua noi echipamente de ultima generatie. In valoare de cca. 130.000 de lei, acestea sunt esentiale pentru buna desfasurare a misiunilor salvamontistilor clujeni si extrem de utile in operatiunile de cautare si salvare. Astfel, incepand cu chiar primele…