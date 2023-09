Droguri. Nu prezint aceste cifre ca să sperii pe cineva, dar e nevoie de soluții! Citand un raport al Agenției Naționale Antidrog, Alina Gorghiu a spus ca Romania are o problema cu traficul și consumul de droguri. Sunt peste un milion de romani care la un moment dat in viața lor au consumat un anumit tip de droguri, a susținut ministrul justiției. „O spune Agenția Naționala Antidrog, și banuiesc ca intuiți ca atunci cand este intrebata o persoana, nu intotdeauna este onesta cu privire la un raspuns care ar putea sa-i creeze un prejudiciu. (…) Sunt bine peste un milion de romani care la un moment dat in viața lor au consumat un anumit tip de droguri. Aș spune ca mai bine de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a vorbit joi seara, in exclusivitate la Digi24, despre cați romani consuma droguri. Ministrul Justiției spune ca „avem o problema de consum” in Romania, precum și „o problema cu traficul de stupefiante. De asemenea, Gorghiu spune ca un raport oficial al Agenției Naționale Antidrog arata…

- Mai bine de 11.000 de cadre didactice au fost instruite, in acest an, sa recunoasca elevii care au consumat substanțe psihoactive, a transmis Agenția Naționala Antidrog (ANA) pentru Edupedu.Mai exact, este vorba despre 11.297 de profesori, atat in mediul urban, cat și din cel rural.Conform ANA, cadrele…

- Alina Gorghiu a comentat intervenția procurorilor in dosarul ce vizeaza distribuirea produselor cu aditivi chimici care produceau efecte psihoactive. Ministrul justiției a spus ca acestea erau destinate in special școlilor și liceelor. Operațiunea DIICOT „una extrem de complexa”, a mai susținut Gorghiu.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, ca in Romania sunt „milioane de consumatori de droguri”, cifra care rezulta din statisticile Agentiei Nationale Antidrog, iar acesti oameni nu pot fi bagati cu totii la inchisoare pentru consumul acestor substante, ci trebuie ajutati sa scape de…

- Oficial, de astazim suntem in randul celorlalte state europene, cel puțin in privința monitorizarii actului de justiție, a spus Alina Gorghiu. Sistemul de justiție din Romania a scapat de o parte din disfuncționalitațile din ultimii 17 ani, a mai spus ministrul justiției la un post TV. Dar cel mai alarmant…

- Oficial, de astazim suntem in randul celorlalte state europene, cel puțin in privința monitorizarii actului de justiție, a spus Alina Gorghiu. Sistemul de justiție din Romania a scapat de o parte din disfuncționalitațile din ultimii 17 ani, a mai spus ministrul justiției la un post TV. Daca va uitați…

- Alina Gorghiu a declarat ca „sunt mai multe proceduri in curs și pentru alte dosare de fugari”. E vorba alți condamnați celebri care au fugit de ispașirea pedepsei. Ministrul justiției a precizat ca se pot face demersuri pentru extradare doar in cazul unor proceduri juridice in curs. Nu se mai pot…