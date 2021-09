Droguri din Germania, doi inculpaţi judecaţi ■ dosarul a fost finalizat de procurorii DIICOT ■ in cauza sint doi inculpati ■ unul l-a tocmit pe celalalt pentru a aduce stupefiante din Germania ■ marfa ilicita a fost trimisa prin firme de coletarie ■ au fost gasite 199 comprimate de ecstasy in valoare de citeva zeci de mii de lei ■ Procurorii […] Articolul Droguri din Germania, doi inculpati judecati apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

