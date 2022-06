Drogul care a provocat cele mai multe decese în SUA, anul trecut In 2021, peste 100.000 de americani au decedat din cauza supradozei. Drogul cel mai periculos ramane fentanil, un medicament contra durerii, care este de o suta de ori mai puternic comparativ cu morfina, transmite Top sante. Fentanil este un medicament din clasa opiate de sinteza, care face ravagii in prezent in SUA, unde a provocat un numar record de decese prin supradoza, in anul 2021. Potrivit autoritațile federale americane, in prezent, supradozele de drog reprezinta principala cauza a ”decesului evitabil” in cazul persoanelor cu varste intre 18 și 45 de ani, inaintea sinuciderilor, accidentelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

