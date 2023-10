Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 100 de ani a fost operata cu succes la Secția de Ortopedie si traumatologie, de la Spitalul Județean din Galați. Medicii spun ca pacianta are o stare de sanatate buna, „nu are osteoporoza si are oasele neconforme varstei”

- Un barbat de 78 de ani, din județul Galați, a fost impușcat de polițiști in picior, dupa ce a incercat sa-i atace pe polițiști cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea, informeaza Monitorul de Galati.Incidentul a avut loc sambata seara, in localitatea Chiraftei. Politistii au fost sesizati, prin apel…

- Zeci de oameni din Botoșani au ieșit din nou in strada și cer sa se faca dreptate pentru tanara gravida care a murit in spital și a lasat trei copii in urma. Cu durerea in suflet, rudele Alexandrei au transmis un mesaj ferm din mijlocul protestului.

- Se va face dreptate? ANCHETA dupa moartea Alexandrei la Maternitatea Botoșani, condusa de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani fac verificari la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa decesul Alexandrei,…

- Cazul Alexandrei, tanara de 25 de ani din municipiul Botoșani care a murit la Maternitate, a starnit un val de revolta. Personalul medical este acuzat de neglijența, fiind criticat inclusiv de autoritați. Un altar dedicat tinerei decedate a fost ridicat in fața Maternitații.

- Cand companiile de servicii funerare se vor pozitive și de succes! Sau marketing la alt nivel… Aceasta imagine face parte din Calendarul FDG 2022 și aparține unei firme de pompe funebre din Galați. ”Inspirata” sa se promoveze intr-un mod pozitiv, in contrast cu activitatea in care profeseaza, grafica…

- Victor Ponta: Viktor Orban ne-a luat la mișto pe buna dreptate. Adica suntem o tara de tampiti, daca schimbam continuu premieriiVezi și: Viktor Orban, despre Marcel Ciolacu: 'E al 20-lea premier roman de cand sunt prim-ministru. Poate la a 20-a incercare ne iese' CITESTE SI BREAKING NEWS Clotilde…