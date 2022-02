Dreptate după 42 de ani Dupa 42 de ani, un barbat din Italia, acum pensionar, considera ca i s-a facut, in sfarșit, dreptate. Pentru ca, in 1979, cand a avut o intervenție chirurgicala și a necesitat transfuzie de sange, efectuata la spitalul San Camillo din Roma, omul a fost infectat cu virusul VHC hepatic tip C. Practic, infecția s-a produs din cauza sangelui pe care bolnavul l-a primit. Și, toata viața i-a fost data peste cap. Așa ca, pe de-o parte, s-a vindecat de niște probleme și pe de alta, s-a ales cu altele. Omul a facut plangeri și a solicitat anchete autoritaților in drept. Inca din 2006 o comisie medicala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

