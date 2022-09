Stiri pe aceeasi tema

- Premierul social-democrat al Suediei, Magdalena Andersson, si-a oficializat joi demisia, anuntata cu o zi inainte dupa ce a recunoscut infrangerea blocului de centru-stanga in alegerile legislative de duminica, transmite Reuters si EFE. Opozitia de dreapta a castigat alegerile cu trei mandate, 176 la…

- Prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, a recunoscut miercuri seara infrangerea stangii si victoria blocului de opozitie format din partide de dreapta si extrema-dreapta in alegerile legislative de duminica, dupa numararea aproape in totalitate a voturilor exprimate in acest scrutin foarte strans,…

- In scrutinul parlamentar desfașurat duminica, Democrații Suedezi, gruparea antimigrație nascuta din neonazism la sfarșitul anilor 1980 a reușit sa convinga un mare numar de alegatori, peste 20%, pe fondul unei campanii dominate de problema incidentelor armate, cea a imigrației și cea a prețurilor la…

- Stanga din Suedia se afla la egalitate cu blocul de dreapta/extrema dreapta in alegerile legislative al caror rezultat final ar putea fi decis de unul sau doua locuri, potrivit rezultatelor partiale.

- Doua sondaje efectuate la iesirea de la urne la alegerile legislative de duminica din Suedia indica un usor avans pentru tabara de stanga, condusa de premierul in exercitiu Magdalena Andersson, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Suedezii voteaza duminica in alegerile legislative ce pot oferi social-democraților un al treilea mandat consecutiv sau pot deschide calea unui guvern de dreapta, susținut de extremiști. Problema prețurilor la energie și cea a incidentelor armate, tot mai numeroase in suburbiile segregate locuite in…

- Uniunea Europeana „este o democrație formala și o oligarhie de facto in care cel mai puternic deține puterea”, a transmis premierul polonez Mateusz Morawiecki, intr-un editorial semnat in publicația germana Welt, relateaza Reuters.„Practica politica a aratat ca pozițiile Germaniei și Franței conteaza…

- Presedintele american Joe Biden a parafat marti ratificarea de catre Statele Unite a aderarii Suediei si Finlandei la NATO, o extindere a Aliantei ca raspuns la invazia Ucrainei de catre Rusia, noteaza AFP. Cele doua tari nordice vor fi „aliati puternici, fiabili si dotati cu importante capacitati”…