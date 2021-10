DRDP Timişoara continuă lucrările de „reciclare in situ” Lucrarile de reciclare in situ de pe DN 59B intre Carpiniș și Otelec, județul Timiș, in afara localitaților, au fost finalizate. Secția Producție Lucrari Drumuri DRDP Timișoara continua așternerea de covor asfaltic peste suprafața reciclata anterior, intre Uivar și Pustiniș. Urmatorul drum național unde se vor face, in scurt timp, lucrari de reciclare in situ […] Articolul DRDP Timisoara continua lucrarile de „reciclare in situ” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt gata lucrarile de reciclare „in situ” intre Carpiniș și Otelec. Inca mai au loc lucrari pe DN59 B, intre Carpiniș și Deta, iar DRDP Timișoara anunța ca incep reparații pe un alt traseu din Timiș.

- Galleria 28 din Timișoara gazduiește o noua expoziție, „Second Skin”, cu cele mai recente lucrari de pictura și grafica semnate de Andreea Foanene intre anii 2019 – 2021. Artista marturisește ca ultimii trei ani, marcați de schimbari survenite atat pe plan personal, cand a devenit mama, cat și in plan…

- Comunicat de presa 26.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 4,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai…

- Lucrarile la viitoarea Centura de sud a Timișoarei sunt gata in proporție de peste 35 la suta. Varianta de ocolire sud a orașului, in lungime de 25 de kilometri, va face legatura pe direcțiile Reșița – Voiteg – Timișoara, Serbia – Moravița – Deta – Timișoara și mai departe spre Arad, respectiv Lugoj,…

- Asfalt nou la Otelec și Pustiniș, ultimele lucrari de marcare fiind finalizat la sfarșitul saptamanii trecute. Inca mai au loc lucrari pe DN59 B, intre Carpiniș și Deta și localitațile din traseu.

- Lucrarile de asfaltare pe DN59B continua in localitațile Uivar și Pustiniș. Se fac lucrari de reparație și de asfaltare pe zeci de kilometri, in unele localitați fiind turnat deja covor asfaltic nou, in timp ce pe alte porțiuni au loc lucrari „in situ”.

- Evenimentul se va desfașura in 4 și 5 septembrie, in livada din centrul localitații Livezile, aflate la 58 de kilometri de Timișoara, o comuna frumoasa, care are rețea de apa și internet de mare viteza, dar nu exista o biblioteca publica sau o sala de cinema. Aici se afla insa unicul Muzeu-atelier de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 21 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.865 teste efectuate (din care 811 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (10), Dumbravița (3), Giroc (2), Carpiniș, Ciacova,…