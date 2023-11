DRDP Constanta, in doliu in urma decesului motociclistului de pe A4- Ramane pentru totdeauna in constiinta puterea lui de munca, grija fireasca de copii si familie“

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei ii anunța pe cei interesați ca au inceput inscrierile in Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina și „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Un numar de 1.640 de locuri sunt scoase la concurs in cadrul celor doua școli care pregatesc agenți de poliție. Cererile de inscriere…

- Viceprimarul comunei Bahna a fost retinut de politisti dupa ce a comis un accident rutier mortal si a fugit de la fata locului. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 73 de ani, din Bahna, ar fi condus un autoturism pe DC 98, ar fi surprins…

- Intr-o hotarare semnificativa, Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei (ICCJ) a decis ca polițiștii pot achiziționa locuințe și in localitați limitrofe locului de munca și sa beneficieze de compensație lunara pentru chirie in vederea plații ratei sau a unei fracțiuni din rata aferenta creditului…

- Politistii sibieni cauta o tanara in varsta de 21 de ani, din localitatea Netus, care a plecat la munca in Germania in urma cu aproximativ o luna fara a mai putea fi contactata de familie. Tatal tinerei a fost cel care a sesizat politia. ”La data de 16 septembrie, un barbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire…

- Toate cele patru persoane din masina implicata in accident sunt din comuna Catina, judetul Cluj.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la caz au intervenit doua elicoptere SMURD, echipaje medicale de la SMURD si Ambulanta si un echipaj de pompieri.Tanarul decedat, care…

- Din informațiile furnizate, se pare ca un grup de romi din Magurele a terorizat o familie locala cu scopul de a obține o taxa de protecție de 5.000 de lei. Grupul de romi a amenințat familia, a distrus mai multe bunuri și i-a lovit. Unul dintre principalii agresori este un recidivist care a fost eliberat…