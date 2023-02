DRDP Braşov: Intervenţiile utilajelor de deszăpezire pe DN 1, îngreunate de valorile ridicate de trafic (VIDEO) DRDP Brașov a acționat, duminica seara, cu toate utilajele de deszapezire disponibile, pe DN 1 , insa interventiile au fost dificile din cauza valorilor ridicate de trafic. Potrivit sefului DRDP Brașov, Tudor Dutu, cu toate ca a nins abundent, iar valorile de trafic au fost destul de mari, au reușit pana sa faca fața sitiației fara incidente in trafic, astfel ca DN1 este suta la suta practicabil. Drumarii au actionat, duminica seara, cu toate utilajele disponibile, pe sectorul brasovean al DN 1, insa interventiile sunt dificile din cauza valorilor ridicate de trafic, a declarat seful Directiei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

