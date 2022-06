Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Acțiune Civica și Democrație Participativa (A.A.C.D.P.) ia poziție fața de „soluțiile” ridicole pe care autoritațile romane le-au avansat in criza prețului carburantului, apreciind ca reducerea de 50 de bani avansata de Guvern – deja supusa deriziunii publice – nu aduce nici o imbunatațire…

- Festivalul Rocanotherworld, care se desfasoara pana pe 26 iunie in zona de agrement Aroneanu din Iasi, aduce anul acesta, pe langa cele 4 scene, zonele de lounge si de petrecere a timpului in aer liber, activitatile sportive destinate copiilor si adultilor, inca doua dezbateri care deschid conversatia…

- Fostul prorector al Universitatii de Vest Ovidiu Megan a devenit noul presedinte interimar al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana. Ovidiu Megan este director general si la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari – Polul de Crestere Timisoara. El este cunoscut si in domeniul organizatiilor…

- Duminica, 19 iunie 2022, va avea loc vernisajul expoziției „Arta modernista la Oradea”, organizat de Asociația „Nagyvaradi Varosszepito Egylet” din Oradea și de Galeria Quadro din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Muzeul Țarii Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, cu sprijinul Consiliului Județean Bihor…

- Doua unitați de invațamant din Petroșani au obținut certificatul „Școala Europeana” The post CAȘTIGATOARE LA CONCURSUL NAȚIONAL „ȘCOALA EUROPEANA” appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Concursul național de reviste școlare și jurnalistica și-a desemnat caștigatorii. Noua publicații școlare (gimnaziu și liceu) din județul Suceava au fost laureate la nivel național. Este vorba de „Generații 41, 42" - Școala Gimnaziala „Bogdan Voda" Radauți, ...

- Sub acest generic, Asociația “Basarab I” a C.M.R.R, Organizația Argeș, a desfașurat pe 5 mai o manifestare culturala și patriotica la Monumentul Independenței din Craiova, pentru comemorarea eroilor și implinirea a 145 de ani de la evenimentele din 1877. Au participat 80 de cadre in rezerva și in retragere,…

- Concursul național de eseuri, ediția a XVII-a: „Ce ar face personajul tau preferat de poveste daca ar vizita Turda” Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza incepand de Luni,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!