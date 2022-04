Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu a decorat, vineri, Drapelul de Lupta al Bazei Aeriene de Instruire si Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" din localitatea Boboc cu Ordinul "Virtutea Aeronautica" in grad de Cavaler, cu insemn de pace, pentru militari, in cadrul unei ceremonii prilejuite de implinirea a 110 ani de la infiintarea primei scoli militare de pilotaj, potrivit Agerpres.Ordinul a fost acordat prin decret prezidential in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor remarcabile obtinute de personalul unitatii in indeplinirea misiunilor specifice,…