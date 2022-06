Drama unui campion european: „Anul trecut, în iulie, stăteam la capul surorii mele decedate!” Rareș Șipoș vorbește pentru prima data despre tragedia pe care el și ai lui o traiesc de aproape un an, atunci cand sora de doar 16 ani a murit intr-un accident de mașina! Daca ar putea, jucatorul de tenis de masa ar șterge din calendar luna iulie a anului trecut! „Stateam la capul surorii mele decedate și imi țineam cei doi parinți planși in brațe și ma uitam așa in sus, nu plangeam pentru ca eram șocat, și ma intrebam de ce merit eu sa pațesc asta?! Am aflat și raspunsul, daca il cauți, il primești” – Rareș Șipoș, component al echipei naționale de seniori de tenis de masa a Romaniei, campion… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

