Drama trăită de marele Gică Petrescu. A murit în sărăcie, la 91 de ani, din mila vecinilor Un artist uriaș, un destin dramatic. Marele Gica Petrescu a murit singur și bolnav, in saracie, la 91 de ani. In ultimii ani de viața a trait din mila vecinilor, uitat de toți cei care au profitat de pe urma lui, in zilele sale de glorie. Pe data de 18 iunie 2006, Gica Petrescu era gasit mort in locuința sa de pe Bulevardul Regina Elisabeta. Mai bine de doua decenii, marele artist a trait fara iubirea vieții sale, Cezarina Moldoveanu, femeia care i-a fost alaturi timp de 34 de ani. Iar aceasta pierdere uriașa, a femeii iubite, i-a șubrezit sanatatea și l-a trimis intr-o adanca depresie. In ultimii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

