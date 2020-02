Stiri pe aceeasi tema

- De Sfantul Valentin vedeta a anunțat pe toata lumea prin intermediul rețelelor de socializare ca va deveni mama pentru prima oara la 40 de ani. Lili Sandu este in al noualea cer de fericire pentru ca ea și iubitul ei Silviu Tolu au tot incercat sa faca copii fara succes și chiar au mers la... Read More…

- Lili Sandu, in varsta de 40 de ani, va deveni mama pentru prima data in mai putin de sase luni. Cantareata si iubitul ei sunt in al noualea cer de cand au aflat ca vor deveni parinti. Invitata in platoul emisiunii „Vorbeste lumea” alaturi de Silviu Tolu, Lili a vorbit despre sentimentele pe care le…

- Dupa ce anul trecut s-a logodit cu iubitul ei, modelul Silviu Tolu (28 de ani) care i-a dat inelul de ziua ei, anul acesta Lili Sanu a anunțat vestea cea mare. La 40 de ani este insarcinata și va avea primul ei copilaș. Actrița și cantareața va deveni peste șase luni mama și a dat... Read More Post-ul…

- O adevarata drama in aceasta noapte, in municipiul Constanta, pe Strada Stefan cel Mare, acolo unde un tanar si a pus capat zilelor dupa ce s ar fi certat cu tatal lui.Nimeni nu iti explica gestul celui care avea 24 25 de ani si de ce a ales sa se arunce de la etajul VI al blocului unde locuiau bunicul…

- O crima infioratoare s-a produs chiar inainte de sarbatori. O tanara de 32 de ani și-a omorat iubitul de 71 de ani cu ciocanul de șnițele. Dupa doua zile, femeia a sunat la 112 si a marturisit grozavia. Intre cei doi a izbucnit o cearta, iar din senin femeia a pus mana pe un ciocan de șnițele și a lovit…

- Diana Belbița a revenit in Romania, pentru a asiasta la o gala, ocazie cu care a declarat ca nu trece prin cea mai fasta perioada a carierei sale. "Nu voi lupta prea curand, dar sper sa revin in ring", a spus Diana Belbița pentru WOWbiz.ro. Diana Belbita a plecat DEFINITIV din Romania.…

- Aceasta tanara din Iași traiește o poveste extrem de emoționanta. In urma cu un an de zile i s-a pus un diagnostic greu de suportat. Chiar de ziua ei de naștere a primit o veste nesperata din partea medicilor ieșeni. O tehnica medicala folosita in premiera in Romania i-a salvat viața acestei tinere.…

- Lili Sandu a postat pe contul personal de Instagram, in urma cu cateva zile, o fotografie care a starnit interesul publicului și a fanilor care o urmaresc. Este sau nu insarcinata? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor. "Felicitari o mamica frumoasa", "Se vede o burtica!!!!????…