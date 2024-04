Stiri pe aceeasi tema

- Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au atras atenția pentru prima data la nivel național atunci cand au aparut la emisiunea "The Oprah Winfrey Show" in 1996. Acum, surorile au atins o etapa importanta in viața: Abby s-a casatorit informeaza today.com. Ulterior, soții Hensel au jucat in serialul…

- Nicolae Guța a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce, in urma mai bine de zece ani, și-a pierdut un frate, pe Samir. Barbatul suferea de cancer, iar aceeași boala i-a creat probleme și fratelui mai mic al manelistului, Ori Linguraru. A ajuns pe un pat de spital in Turcia, dupa ce a fost operat.

- Carmen are trei copii, dar spune ca a ajuns intr-o situație disperata din cauza fiicei. Tanara in varsta de 28 de ani este fata cea mica și i-ar fi reproșat mamei ca și-a refacut viața, dupa divorț, in condițiile in care i-a fost mereu alaturi și i-a luat apararea in fața tatalui ei.

- Alcool, medicamente și violența intr-o familie din Alba: Drama unei femei care a reacționat in fața soțului abuziv Drama unei femei din Alba este descrisa intr-o motivarea a Judecatoriei Campeni. Este un caz de violența domestica, femeia fiind una dintre sutele de victime ale soților abuzivi. De cele…

- Drama in familia Andreei Banica! Cantareața trece printr-o perioada extrem de grea și sufera foarte mult, deoarece și-a pierdut patrupedul. Iata ce postare trista a facut artista prin intermediul rețelelor de socializare!

- O influencerița cunoscuta din Romania a anunțat ca este insarcinata! Vestea a fost surprinzatoare pentru toata lumea, caci și-a ascuns burtica de gravida in toata aceasta periopada! A ales sa faca cel mai special anunț al vieții ei intr-o zi speciala, și anume in cea in care implinește 25 de ani!

- Pe data de 18 ianuarie, ofițerii de la Antidrog au organizat o operațiune speciala in orașul Cluj, in care un traficant de droguri in varsta de 27 de ani a fost prins in flagrant dupa ce tocmai terminase de vandut o cantitate semnificativa de droguri de mare risc. Capturarea sa a fost inregistrata intr-un…