Stiri pe aceeasi tema

- Maria Andria a dat vestea cea mare in direct la Antena Stars. Solista se afla intr-o relație și a fost ceruta in casatorie. Aceasta a fost sincera și a vorbit deschis despre tot ceea ce se intampla in viața ei acum. Ce raspuns i-a dat barbatului care s-a pus in genunchi in fața ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tania Budi a facut marturisiri neașteptate in ceea ce privește viața ei personala. Vedeta se simte bine așa cum e și spune ca, de vreo doi ani incoace, viața ei s-a schimbat in bine.

- Ozana Barabancea a simțit nevoia sa apeleze la o noua intervenție chirurgicala la nivelul stomacului, dupa ce și-a facut micșorare. Iata cu ce probleme s-a confruntat jurate de la „Te cunosc de undeva!” dupa prima operație.

- Brigitte Pastrama a facut cea mai importanta schimbare din viața ei, asta dupa ce vedeta a fost la un pas de moarte. Brigitte Pastrama a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a decis sa-și schimbe religia, dar și ce noua șansa la viața i-a dat Dumnezeu. Iata motivul pentru…

- Cristina Șișcanu radiaza de fericire inca de cand a devenit mama pentru prima data! Ei bine, pentru ca și-a intrat foarte repede in rolul de parinte, vedeta nu spune nu celui de al doilea copil. Iata declarațiile exclusive facute la Antena Stars!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ruby a dezvaluit cine este, de fapt, cea mai importanta persoana din viața ei. Artista este convinsa ca aceasta este sufletul ei pereche și nu pot sta prea departe una de cealalta. Vedeta iși iubește foarte mult parinții, dar altcineva este pe primul loc.